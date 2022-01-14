Около 10% костромских абонентов МегаФона провели новогоднюю ночь за пределами региона. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и соседний ..

Около 10% костромских абонентов МегаФона провели новогоднюю ночь за пределами региона. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и соседний Ярославль.Всего за время праздничных дней костромичи проездом или длительно побывали в более чем 800 городах и в 81 регионах России. Некоторые предпочли отдохнуть в теплых странах – каждый четвертый международный турист из Костромы побывал в Египте, Турции или Белоруссии. Нашлись и те, кого не смутили большие расстояния – около 2% путешественников посетили Саудовскую Аравию, Доминикану и ОАЭ.Оставшись дома, костромичи также поспешили поздравить родных и близких за границей. С 31 декабря на 1 января из региона совершили свыше 2 тысяч международных звонков – на 25% больше чем годом ранее, помимо стран СНГ поздравления улетели в Великобританию, США и Германию.Почти 155 Терабайт абонентов МегаФона в Костроме и области ушло на онлайн-поздравления. По сравнению с прошлым годом в эту новогоднюю ночь объем мобильного трафика в регионе увеличился на 27%. Костромичи начали отправлять друг другу поздравления в интернете раньше, чем услышали бой курантов – с 19:00 часов 31 декабря. Пик голосовых пожеланий пришелся на первый час нового года. Всего абоненты МегаФона в Костромской области проговорили в новогоднюю ночь свыше 4,5 млн минут, что равняется непрерывным разговорам на протяжении 3 лет и ответили почти на 250 тысяч входящих звонков-поздравлений.