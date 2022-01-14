Новый вариант коронавируса, получивший название омикрон, считают одним из опаснейших, поскольку является более заразным, чем остальные штаммы.

Новый вариант коронавируса, получивший название "омикрон", считают одним из опаснейших, поскольку является более заразным, чем остальные штаммы.Россия готовится к пятой волне коронавируса, причиной которой, очевидно, станет омикрон-штамм. Случаи заражения новым вариантом уже зафиксированы в стране, рассказывала на днях вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, большинство случаев выявляется в Москве.Об опасности "омикрона" напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, этот вариант коронавируса заразнее в три-семь раз, чем другие штаммы. Пожилые люди, а также имеющие хронические заболевания остаются в зоне риска, отметила специалист.Также глава ведомства объяснила: омикрон-штамм коронавируса является опасным, поскольку человек становится заразным уже в первые сутки. Подхватить инфекцию могут даже те, кто имеет иммунитет к коронавирусу. Привившихся граждан защищает вакцина от тяжелого течения болезни, обратила внимание Попова. Слова эксперта приводит "".За последние сутки в России было выявлено 23 820 случаев заражения коронавирусом, от ковида скончались 739 пациентов. За все время в стране зафиксировали свыше 10,7 миллионов случаев заражения, умерли 319 тысяч человек.Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко от омикрон-штамма коронавируса. Специалист напомнил, что по-прежнему нужно носить маски и регулярно их менять, а также вакцинироваться и ревакцинироваться.