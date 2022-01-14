Врач подчеркнул, что вакцинироваться необходимо независимо от уровня титров.

Измерение количества антител к коронавирусной инфекции – это пустое занятие с точки зрения принятия решения о вакцинации, заявил в интервью РБК главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов."Количественные тест-системы, которые откалиброваны по вируснейтрализующим тест-системам, отражают реальную суть, хоть и не на 100%, - подчеркнул вирусолог. - Тем не менее определять количество антител — пустое занятие с точки зрения принятия решения о вакцинации".Он уточнил, что нужно ревакцинироваться через полгода после вакцинации, в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения России. И высокие титры этому никак не мешают, уверен специалист.