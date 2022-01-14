С 20 декабря 2021 года в Областном кожно-венерологическом диспансере доступна услуга вакцинации от...

С 20 декабря 2021 года в Областном кожно-венерологическом диспансере доступна услуга вакцинации от новой коронавирусной инфекции иностранных граждан и лиц без гражданства на платной основе.Вакцинация проводится по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 63 а, каб. №14.Тел. (4922) 32-50-19, 77-34-66 (доб. 2).При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС (если имеется), сообщили в пресс-службе обладминистрации. Оплата производится как наличными деньгами, так и по безналу. Расчёты между юридическими лицами производятся в безналичном порядке по договору.Возможен выезд на предприятие мобильной медицинской бригады. Для этого руководителям организации необходимо заранее предоставить в медицинское учреждение список иностранных граждан, нуждающихся в вакцинации.