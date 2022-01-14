Суздаль утопает в снегу. Такой вывод сделал один из местных общественников. Накануне он решил объехать город. И перед нго взором предстали двухметровые сугробы, неочищенные тротуары и

Суздаль утопает в снегу. Такой вывод сделал один из местных общественников. Накануне он решил объехать город. И перед нго взором предстали двухметровые сугробы, неочищенные тротуары и смотровые площадки, заваленные снегом дворы, неочищенные пешеходные переходы. Павел Мальков, руководитель общественного движения «Чистый Суздаль» Самое ужасное, что мы сегодня увидели, это то, что пешеходные переходы находятся в отвратительном