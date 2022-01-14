На месте ведутся восстановительные работы. Переход дороги организован через противоположный вход, который остаётся открытым.

В мэрии Владимира прокомментировали историю с крышей подземного перехода возле остановки «ВХЗ».Горадминистрация устанавливает причины обрушения козырька. На месте ведутся восстановительные работы. Переход дороги организован через противоположный вход, который остаётся открытым.Напомним, что утром во владимирских пабликах массово появились снимки сложившейся пополам конструкции из поликарбоната. По счастливой случайности никто не пострадал.