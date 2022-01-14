США будут стараться замедлить процесс переговоров с Россией, уверен политолог Владимир Корнилов.

США будут стараться замедлить процесс переговоров с Россией, уверен политолог Владимир Корнилов.На этой неделе российская и американская делегации активно ведут переговоры по гарантиям безопасности. 9 и 10 января стороны встретились в Женеве, 12 января состоялось заседание Совета Россия – НАТО в Брюсселе. На 13-е запланированы консультации на венской площадке ОБСЕ.Насколько результативными окажутся эти встречи, станет известно позже, а пока эксперты выдвигают свои предположения. Так, политолог Владимир Корнилов предположил, что в конечном итоге будет принята значительная часть предложений России, однако на это будет потрачено очень много времени.По словам эксперта, Россия хочет все решить здесь и сейчас, однако США будут тянуть время и делать вид, что не понимают своих оппонентов. "Могут потребоваться годы", – считает он. Корнилов заметил, что сейчас Вашингтон находится в весьма сложной ситуации, поскольку не может отказаться от своих амбиций.Специалист также заметил, что на Западе "закрывают глаза" на предложения России. Американские аналитики даже не читали подготовленные Москвой проект соглашения с НАТО и договор с США, уверен политолог. Его слова приводит "".Ранее заместитель директора центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов развитие отношений РФ и НАТО. Эксперт выразил уверенность в том, что Североатлантический альянс будет продолжать свою линию сопротивления России.