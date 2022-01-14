К празднику в регионе готовят 38 купелей.
В ночь с 18 на 19 января православные Владимирской области отметят Крещение. К празднику в регионе готовят 38 купелей. Их вместимость составит 6,5 тысяч человек.
Во Владимире оборудуют две иордани:
Чиновникам предстоит организовать работу по выявлению несанкционированных мест для омовения, разбить вблизи согласованных объектов отапливаемые палатки для обогрева, определить время работы купелей, довести до населения прогноз погоды на Крещенскую ночь.
Докладывать о ходе проведения обрядов будут в оперативный штаб. Властям рекомендовано организовать дежурство медиков. За правопорядком будут следить более 370 полицейских и 200 единиц техники.