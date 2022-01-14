К празднику в регионе готовят 38 купелей.

В ночь с 18 на 19 января православные Владимирской области отметят Крещение. К празднику в регионе готовят 38 купелей. Их вместимость составит 6,5 тысяч человек.Во Владимире оборудуют две иордани:Чиновникам предстоит организовать работу по выявлению несанкционированных мест для омовения, разбить вблизи согласованных объектов отапливаемые палатки для обогрева, определить время работы купелей, довести до населения прогноз погоды на Крещенскую ночь.Докладывать о ходе проведения обрядов будут в оперативный штаб. Властям рекомендовано организовать дежурство медиков. За правопорядком будут следить более 370 полицейских и 200 единиц техники.