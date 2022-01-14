Завтра утром расскажем: - Показы в Милане, Нью-Йорке, Москве..Как покоряют мир украшения...

Завтра утром расскажем:- Показы в Милане, Нью-Йорке, Москве..Как покоряют мир украшения владимирского дизайнера?- Живая природа не на полотнах- на коврах . Впечатляющая анималистика Германа Шамаева- Ледовар... Есть и такая профессия. Так ли просто залить лёд на катке?- От любительских поединков в официальный вид спорта. Бои на голых кулаках-во Владимире- И Неизвестный Сперанский... Уникальные открытия владимирских архивистов