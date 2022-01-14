Дознаватель МЧС разбирается в причинах случившегося.

Ночью в Гусь-Хрустальном районе сгорели гаражи и два автомобиля. В результате пожара никто не пострадал.В 03-04 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в посёлке Заколпье на улице Заречная. На момент прибытия спасательных подразделений наблюдалось открытое горение гаражей и двух автомобилей.«Сотрудники МЧС ликвидировали пламя на площади 140 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», - уточнила руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.На тушение огня выезжали 4 единицы спецтехники, а также 14 человек личного состава.Дознаватель разбирается в причинах случившегося.