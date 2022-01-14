Во Франции прошла неформальная встреча министров обороны стран Евросоюза (ЕС).

Во Франции прошла неформальная встреча министров обороны стран Евросоюза (ЕС).Пока Россия добивается гарантий нерасширения НАТО на восток, Европа планирует новые учения на Украине. После встречи руководителей Минобороны ЕС председатель Европарламента Жозеп Боррель сообщил о намерении Евросоюза отправить в Незалежную необычную миссию по подготовке военных. "Речь идет о подготовке кадров высокого уровня", – уточнил глава евродипломатии.Эта инициатива уже обсуждается с украинским руководством. Европейская делегация уже выехала в Киев, сообщил Боррель. Он выразил надежду на то, что решение по данному вопросу будет принято в ближайшее время. Об этом пишет "".Напомним, что еще осенью министр обороны Украины Андрей Таран рассказывал о планах Евросоюза развернуть в Незалежной "военную совещательно-тренировочную миссию". Глава ведомства уверял, что это произойдет до конца 2021 года, однако эксперты в этом .Ранее "Дни.ру" о заседании Совета Россия – НАТО, которое состоялось 12 января в Брюсселе. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг , что стороны договорились восстановить работу своих миссий в Москве и Брюсселе.