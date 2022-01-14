Бывшая глава администрации сельского поселения Кипревское Светлана Кондратьева была признана Киржачским районным судом в том, что при проведении работ по благоустройству с ее разрешения ..

Бывшая глава администрации сельского поселения Кипревское Светлана Кондратьева была признана Киржачским районным судом в том, что при проведении работ по благоустройству с ее разрешения провели незаконную рубку более 70 деревьев. Ущерб посчитали крупным, ее осудили на 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, суд назначил ей распространенное в таких случаях дополнительное наказание - лишение права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение двух лет.Вину в этом преступлении экс-глава не признала, ее защитник обжаловал приговор, считая, что в ее действиях не было состава преступления. Однако судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда признала приговор районной инстанции законным и обоснованным. Он оставлен без изменения.