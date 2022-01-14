Общий вес изъятого составил более 170 граммов. Установлено, что наркотик злоумышленник хранил с целью последующего сбыта...

Сотрудники ОР ППСП ОМВД России по району Новогиреево задержали 23-летнего мужчину по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – метилэфедрона.В ходе патрулирования территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на подозрительного гражданина. При виде полицейских мужчина попытался скрыться, однако на Перовской улице был задержан. В результате личного досмотра у 23-летнего приезжего обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, в котором находился 91 сверток с неизвестным порошкообразным веществом. Согласно проведенному исследованию части изъятого материал содержит в своем составе наркотическое средство – метилэфедрон. Также сотрудники полиции обнаружили 3 закладки, которые успел сделать злоумышленник. Общий вес изъятого составил более 170 граммов.Установлено, что наркотик злоумышленник хранил с целью последующего сбыта.Следствием ОМВД России по району Перово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ и частью 4 статьи 228.1 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73