Тридцать пять новых школьных автобусов получили районы Владимирской области. Поставка транспорта...

Тридцать пять новых школьных автобусов получили районы Владимирской области. Поставка транспорта случилась благодаря средствам из федерального бюджета.Сегодня в регионе такими автобусами пользуются 166 образовательных учреждений. По сообщению областной администрации, в наступившем году необходимо обеспечить школы еще сорока пятью новыми автобусами. Запрос департамент образования направил в Министерство просвещения. На закупку выделяются и средства областного бюджета, в 2022-м на приобретение десяти транспортных средств направлено около 18 миллионов рублей.