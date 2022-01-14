Обеспечить верховенство закона, защищать права и свободы человека. Российская прокуратура отмечает...

Обеспечить верховенство закона, защищать права и свободы человека. Российская прокуратура отмечает трёхсотлетие со дня своего основания. В нашем регионе торжества по случаю Дня работника прокуратуры прошли в областной филармонии.Анатолий Дрок, и.о. прокурора Владимирской области:- Наша с вами работа всегда была связана с особыми трудностями и к ней предъявлялись особые требования. Благодарю вас за этот нелёгкий и сложный путь. Храните и преумножайте опыт наших предшественников! Желаю успехов в работе, семейного благополучия, тепла, удачи и здоровья.Работников и ветеранов надзорного ведомства поздравил и.о. прокурора области Анатолий Дрок и представители всех ветвей власти. Врио первого заместителя губернатора Александр Ремига от лица главы региона Александра Авдеева поблагодарил сотрудников прокуратуры за отличные результаты работы. Приоритеты неизменны- системные проверки соблюдения прав граждан, защита прав детей, борьба с коррупцией, обе В прокуратуре Владимирской области работают девяносто сотрудников. Это слаженный коллектив, которому по плечу решение любых задач. Работники и ветераны ведомства сегодня получили медали, знаки отличия и благодарности.