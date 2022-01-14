Рпенский проезд рискует стать очередным дорожным долгостроем. У подрядчика - проблемы с...

Рпенский проезд рискует стать очередным дорожным долгостроем. У подрядчика - проблемы с финансированием, у мэрии - с расселением домов. В ближайшее время на площадке должно пройти большое совещание. Почему стоим? - выясняла Дарья Давыдова.- Типичное буднее утро автомобилиста, живущего в Добром. На часах - восемь, на спидометре - примерно столько же. Неторопливой змейкой ползем по Соколова-Соколенка в сторону Добросельской. Судя по картам пробок, постоять придется и там, а судя по слухам - еще не один год. Строительство Рпенского проезда может зайти в тупик.Подрядчик неприлично выбился из графика. Власти поэтапно сокращают финансирование стройки. Информация появилась еще в декабре, но "ДСУ-3" на связь не выходит и официально ничего не комментирует. Какие-то работы на месте ведутся. Весь январь коммунальщики копают ливневый коллектор вдоль Юбилейной.- Месиво. Там дорога и тут дорога. И мы как в тисках.Ираида Ивановна живет на условной "второй линии" Рпенского проезда. Ее избушка в створ будущей дороги не попала, а вот соседи оказались "крайними". Девять из двенадцати домов уже снесены. Без окон, без дверей стоит "последний из могикан". Кровельную жесть растаскивают бродяги. Владельцы еще двух коттеджей пока не сошлись в цене с мэрией. Оборону держат дом 16... и особняк за углом.- Мы что на шесть миллионов купим?Александра Кишева еще в мае дала понять: просто так она отсюда не съедет. Женщина намерена остаться при своих - ста сорока пяти квадратах. В пересчете на деньги двухэтажный бастион хозяйка готова сдать не меньше, чем за десять миллионов рублей. Администрация пригласила ее поторговаться в суде. И в споре, похоже, вышла ничья.- Ну, восемь и три. По суду. По другому дому сейчас даже оценочная судебная стоимость не определена. Идет процесс судебный. Это всё несколько затягивает, конечно, процесс реализации проекта, но люди в своем праве, и они его отстаивают, как им это предлагает действующее законодательство. Как суд решит, так и будет.В мэрии ситуацию называют рабочей. Чиновники всё это уже проходили - на Лыбедской магистрали. В ту реку подрядчики входили трижды. Три километра строили с перерывами одиннадцать лет. Основные работы выполняло всё то же ДСУ-3, которое по версии Счетной палаты, сейчас переживает не лучшие времена. Судьбу Рпенского проезда в ближайшие дни будут решать на большом совещании. Встречая рассветы в пробках, автомобилисты надеются, что всё это не более, чем дежавю.Дарья Давыдова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир"