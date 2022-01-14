Об изменении законодательства в части предоставления субсидий и компенсаций. С 1 января 2022 года...

Об изменении законодательства в части предоставления субсидий и компенсаций.С 1 января 2022 года вступили в силу изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации, в соответствии с которыми субсидии и компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг предоставляются гражданам при отсутствии задолженности по оплате ЖКУ, подтверждённойвступившим в законную силу решением суда.Если оплата за жильё или «коммуналку» произведена не полностью, но нет судебного решения о её возмещении – правовых оснований для отказа в предоставлении льгот и субсидий у отделов социальной защиты населения не имеется, разъяснили в Департаменте социальной защиты населения Владимирской области.При этом информацию о наличии (или отсутствии) такой задолженности у претендента на получение этого вида соцподдержки уполномоченные органы получают самостоятельно − через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).При поступлении в уполномоченные органы информации о наличии задолженности, подтверждённой вступившим в законную силу решением суда, выплата приостанавливается с месяца, следующего за месяцем получения такой информации. Перечисление средств будет возобновлено после выполнения гражданином в полном объёме обязательств по вступившему в законную силу судебному акту, информирует пресс-служба областной администрации.