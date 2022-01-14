На 2022 год запланировано 77 вылетов.

За год владимирская санавиация эвакуировала на вертолете 94 пациента, среди которых пять детей. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения.В прошлом году специализированная служба совершила . Среди спасённых – больные с инсультами, инфарктами, пациенты с тяжёлыми травмами и другими опасными состояниями. Госпитализированных доставляли во Владимирскую областную клиническую больницу и клиники Москвы и Нижнего Новгорода.Работу санавиации обеспечивало АО «Русские вертолётные системы». В состав авиамедицинской бригады входят: врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер.В 2022 году уже состоялся первый вылет - 11 января медики транспортировали больного из Юрьев-Польского. Сейчас в роли подрядчика выступает АО «Национальная служба санитарной авиации», которая совершит не менее 77 вылетов.Напомним, что прошлом году в регионе открыли первую вертолётную площадку на территории Областной клинической больницы. Летом 2021 года на территории ОДКБ