Где гулять детям в новых микрорайонах? Во Владимире , как грибы растут многоэтажки, а вот количество детских площадок местами не увеличивается. Так в густонаселенном районе Нижней Дуброва

Где гулять детям в новых микрорайонах? Во Владимире , как грибы растут многоэтажки, а вот количество детских площадок местами не увеличивается. Так в густонаселенном районе Нижней Дуброва есть пустырь, который идеально подошел бы для детского игрового комплекса, считают местные жители. Что на это отвечает мэрия? В микрорайоне ЮЗ-8 во Владимире назрела необходимость постройки детского игрового