От лайка до репоста. Что обсуждали пользователи региона? Чем делились? Яркие интернет-кадры недели...

От лайка до репоста. Что обсуждали пользователи региона? Чем делились? Яркие интернет-кадры недели изучила Мария Платанюк.Опять метель, конкурс сосулек, солнечный крест и уникальные архивные кадры. Лётчик-космонавт Валерий Кубасов с родителями. Сетевой калейдоскоп - прямо сейчас.Погоду в соцсетях диктует... Эльза. И циклон, который был до неё. Который день подряд Владимирскую область заметает. В пабликах пишут: давно не было такой зимы. Как на севере. Замело - лейтмотив недели.И вновь - крик души. ЧТО с автобусами? Стоять в такую пургу по полчаса на остановке - сомнительное удовольствие. Очередное "Накипело" от пассажиров- во владимирском "Подслушано". На дорогах- пробки. Видимость стремится к нулю. А прежде чем время в пробке провести, родимое авто ещё откопать нужно. Сам откопался, помоги соседу. Призыв из соцсетей. Но здесь же- и вечный спор паркующихся. "Это место я расчистил для себя". Кстати, у нас погода ещё ничего, замечают владимирцы. Посмотрите, как засыпало снегом Сахалин.В большинстве пабликов - хроника аварий. Это ДТП на владимирской объездной. Встретились грузовик и самосвал. Вот, к примеру, затор на улице Горького областного центра.Дороги Александрова. Возле монастыря тонар на ходу потерял свой контейнер. Здесь же- автобус в кювете. И фуры, которые не могут въехать в гору. Ковров. Авария на пересечении улиц Дегтярёва-Фёдорова. И ДТП с участием скорой. Она столкнулась с "Соболем", когда ехала на вызов к пациенту. Электричка Александров- Москва. Видимо, примёрзли двери. В Коврове на Социалистической враз остановились все троллейбусы. И , конечно же в сети- книга жалоб на качество уборки завьюженных улиц. Александров. Просят почистить дорогу к детскому саду № 10. Проблемы, по словам людей и в Судогде.Сугробы в Суздале. "Чистый Суздаль" прошёлся по Васильевской. В Гороховце - заваленный тротуар на Комсомольской. Дорога к одному из магазинов в Гусь-Хрустальном. Также просят расчистить стоянку возле школы № 3. А в Коврове дали старт состязаниям сталактитов. Полюбуйтесь, мега- сосулька. Чья больше? - задаются вопросом пользователи. Тему продолжит АлексАвтоЛайф. В борьбу готовы вступить дом 12 по улице Терешковой. Сосулек там- "богато".Снежная зима дарит удивительные фото и видеокадры. На ролике, который снял один из жителей Гороховца, пользователи разглядели, как скозь зимние облака пробивается солнечный "крест".Зима - время и азартной рыбалки. Впрочем, как понятно, из "Подслушано Честных рыбаков" главное здесь не улов, а всё-таки процесс.Счастье и для любителей закаливания. Судогодский морж. Пользователи пересматривают ролик "Это тебе не в ванной лежать". Сетевую картину дополнят уникальные кадры из 1980-ого года. Ими поделились "Вязники онлайн". В родной город приехал советский космонавт № 18 - Валерий Кубасов. На черно-белом видео- покоритель звёзд вместе с родителями.В финале - потрясающе красивые кадры зимней сказки в Суздале. Фото Бориса Пучкова. Завораживающий пролёт над заснеженной Клязьмой в Спас-Купалище. Ролик "Снежная слепота".И в финале посмотрим ролик из "Подслушано Ковров" . "С виду хрупкая женщина". У него- почти 26 тысяч просмотров. Есть женщины в русских селеньях.Ваших интересных фото и видео, мы, как обычно, ждём по номеру "вестийного вацапа". Подписывайтесь на аккаунты ГТРК "Владимир" во всех социальных сетях. Будем вместе в эфире, и онлайн.