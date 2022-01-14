Реальным сроком закончилось дело участника запрещённой в России террористической организации...

Реальным сроком закончилось дело участника запрещённой в России террористической организации "Исламское государство". Он осужден на десять лет лишения свободы.Напомним, гражданин одной из республик Центрально-Азиатского региона был задержан в ноябре 2020 года на территории Владимирской области. Он подозревался в подготовке к совершению террористического акта в Московской области и призывам к террористической деятельности в сети Интернет. В ходе следственных действий у него было изъято самодельное взрывное устройство. Приговором суда его признали виновным, комментируют в пресс-службе регионального Управления ФСБ. Кроме лишения свободы, осуждённому запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.