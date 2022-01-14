Что должно входить в потребительскую корзину, рассказал доктор экономических наук Валентин Катасонов.

Что должно входить в потребительскую корзину, рассказалдоктор экономических наук Валентин Катасонов.Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству повысить пенсии на 8,6%. Глава государства считает, что принятых мер по индексации недостаточно, поскольку они не позволят людям покрывать расходы. Уже известно, что индексацию проведут "задним числом", то есть с 1 января 2022 года.Чтобы уровень жизни пенсионеров не снижался, необходимо учесть все их траты, отметил доктор экономических наук, профессор Валентин Катасонов. Однако сейчас, обратил внимание эксперт, до конца неизвестно, что входит в потребительскую корзину. Мол, Росстат не раскрывает ее состав.По словам Катасонова, должны учитывать не только продукты питания, но и услуги ЖКХ, транспорт, а также лекарства и медицинские услуги. Последнее особенно важно, считает экономист, однако он сомневается, что при расчете соцвыплат берется во внимание рост цен на препараты.Напомним, что на 2022 год была запланирована не только индексация пенсий, но и . С 1 февраля за первого ребенка будут платить 524,5 тысячи рублей, за второго – 693,1 тысячи рублей (если семья не получала за первого).