На «Формирование комфортной городской среды» выделили 483 млн рублей.

В 2021 году во Владимирской области благоустроено 56 общественных пространств. План перевыполнен. Изначально планировалось привести в порядок 34 территории. За счёт экономии по торгам и допфинансирования сделали больше.Кроме этого, заасфальтировано 150 дворов. Общая сумма, потраченная на благоустройство, превысила 600 млн рублей.«Среди проблем: ненадлежащее асфальтирование придомовых территорий и низкое качество проектирования. Зафиксированы случаи, когда вместо комплексного благоустройства деньги тратятся на ремонт тротуара. Могут и игровую площадку установить в чистом поле без подходов к ней», - подчеркнула директор департамента ЖКХ Елена Семёнова.Она добавила, что в основном местные власти используют типовые проекты. Однако Белый дом настаивает на поиске новых решений и создания мест притяжения для горожан.В 2022 году на «Формирование комфортной городской среды» выделили 483 млн рублей. Подрядчики должны сдать 67 объектов. Аукционы по 41-ой территории уже завершены. Оставшиеся планируется проторговать к началу марта.