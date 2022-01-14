Кроме этого, чиновники заплатили 900 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора.

В Александрове МУП задолжал за газ и воду 13,5 млн рублей. Судебным приставам пришлось арестовать 10 зданий организации, чтобы взыскать указанную сумму.Первоначально кредиторы просудили задолженность, но муниципальное предприятие так и не внесло плату в указанный в решении Федимы срок. В ФССП завели исполнительное производство.В ходе проверки сотрудники службы выяснили, что коммунальщикам принадлежит несколько зданий. Решено было арестовать десяток сооружений и наложить ограничения на расходные операции по кассе.«Принудительные меры повлияли на представителей МУПа, которые погасили коммунальные долги, а также заплатили более 900 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора», - уточнили в пресс-службе ведомства.Дело закрыто.