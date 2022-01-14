Сегодня в Камешковском районном суде началось рассмотрение уголовного дела о крушении грузового...

Сегодня в Камешковском районном суде началось рассмотрение уголовного дела о крушении грузового поезда у станции Новки-1.Катастрофа произошла в ноябре 2020-ого. По версии следствия, железнодорожники при обходе путей выявили дефект и приступили к его устранению, не сообщив об этом диспетчеру. Один из рабочих- он находился вблизи полотна во время схода состава- погиб.За нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека двум подсудимым может грозить до 5 лет тюрьмы. Дело рассматривается в особом порядке. РЖД заявили и гражданский иск. Компании пришлось ликвидировать последствия разлива мазута. Его площадь составила свыше двенадцати тысяч квадратных метров. РЖД настаивает на возмещении 210 миллионов рублей. Ходатайство суд принял, слушания продолжатся 11 февраля