Житель Московской области признан виновным в убийстве соседа по дачному участку В Киржаче суд...

Житель Московской области признан виновным в убийстве соседа по дачному участкуВ Киржаче суд вынес приговор 64-летнему жителю Московской области. Он признан виновным в совершении убийства.Следствием и судом установлено, что 26 июня 2021 года к мужчине в гости пришел сосед по дачному участку. После распития спиртных напитков хозяин дома попросил товарища уйти, однако последний отказался. На этой почве между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес не менее 27 ударов молотком по голове и телу потерпевшего.От полученных телесных повреждений 66-летний мужчина скончался на месте происшествия.Вину в совершенном преступлении подсудимый признал, в содеянном раскаялся.Как сообщает следственное управление следкома по Владимирской области, с учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Фото: Pexels.com