В Ковровском паблике появилось видео, как из проезжающего легкового автомобиля выкидывают котенка...

В Ковровском паблике появилось видео, как из проезжающего легкового автомобиля выкидывают котенка на обочину дороги на мороз. Видео снято камерой наблюдения.В комментариях пользователи возмущаются нечеловеческой жестокостью «героев» сюжета. И тут же пишут, что котенка подобрала местная жительница, услышав его жалобный писк.Малыш дружелюбный, не пугливый, приученный к лотку и еде. Кошечка, ей примерно 1,5 месяца, проходит курс лечения, а потом приютившие ее соседи будут искать ей подходящую семью.Читатели задаются вопросом, подпадает ли такое поведение под статью о жестоком обращении с животными.Фото и видео: vk.com/wall-59813902_1842644