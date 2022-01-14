Ковровский спасатель Михаил Быков рассказал подробности ДТП с участием большегрузов. Вечером 13 января в районе Сенинских Двориков произошла авария. Судя по всему, грузовик Ивеко столкнулся

Ковровский спасатель Михаил Быков рассказал подробности ДТП с участием большегрузов. Вечером 13 января в районе Сенинских Двориков произошла авария. Судя по всему, грузовик Ивеко столкнулся с попутной фурой. От удара кабину Ивеко сильно смяло. Спасателям очевидцы происшествия сообщили, что водитель оказался зажат в кабине и требуется деблокировка. Впрочем, на месте выяснилось, что автомобилисты вытащили пострадавшего