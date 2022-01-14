На коммерсантов завели уголовное дело.

Муромские полицейские выявили факт приобретения, хранения и перевозки с целью сбыта немаркированных сигарет. В совершении преступления подозреваются два индивидуальных предпринимателя 51 и 60 лет.Как рассказали редакции «33Live.Ru» в пресс-службе УМВД по Владимирской области, с марта по декабрь 2021 года мужчины заказывали в интернете контрафактный товар, а после продавали его в одном из городских ларьков.В результате из автомобиля, со склада и с торговой точки полицейские изъяли более 5 400 пачек поддельного табака. Розничная стоимость партии превышает 585 тысяч рублей.Против коммерсантов возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ. Обвиняемым грозит крупный штраф и до шести лет колонии.