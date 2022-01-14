Пациент скончался так и не дождавшись госпитализации.

Четыре жителя Мурома подали в суд на горбольницу №3. Они требуют компенсации в размере 500 тысяч рублей каждому за моральный вред и затраты на похороны родственника.В 2017 году местный житель обратился к медикам с жалобой на одышку и плохое самочувствие. Пациента направили на обследование, после которого он вновь пожаловался врачу на состояние здоровья. Мужчине вызвали бригаду «скорой» для госпитализации в сосудистое отделение. В приёмной медучреждения его состояние расценили, как удовлетворительное и порекомендовали снова обратиться в поликлинику. На следующий день муромлянин умер.В результате экспертизы установлено, что больному требовалась специализированная медицинская помощь в стационаре больницы. Его должны были госпитализировать в реанимацию, но этого никто не сделал. Истцы считают, что доктором допущены грубые нарушения.Интересно, что в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности уголовное дело против медика прекращено. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, но до конца разбирательство так и не довели.