14.01.2022

2022-01-14 20:20:46

В России планируют ввести новые антикоронавирусные меры

Вице-премьер России Татьяна Голикова объявила о намерении властей ввести в стране новые карантинные меры из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Они изложены в специальном документе.



По словам Голиковой, документ был сформирован в ходе заседания оперативного штаба по коронавирусу с учетом предложений от представителей различных регионов. Вице-премьер добавила, что во вторник новые меры будут обсуждаться на заседании координационного совета по борьбе с пандемией, а затем перечень будет представлен президенту, передает "".