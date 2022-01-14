15 января - День образования Следственного комитета Российской Федерации. Ведомство более 10 лет...

15 января - День образования Следственного комитета Российской Федерации. Ведомство более 10 лет существует как отдельный государственный орган. Сегодня сотрудники Следственного комитета расследуют особо тяжкие и сложные преступления. Все подробности у Александра Сыпченко.В его рабочем кабинете - горы документов и сотни вещдоков. Андрей Тюрин- следователь по особо важным делам. Приоритет-расследование особо тяжких преступлений против личности. Одно из таких дел удалось раскрыть не только благодаря большому объему следственных действий, но и личному упорству следователя. В итоге двое подозреваемых в убийстве всё- таки оказались на скамье подсудимых.Андрей Тюрин, следователь по особо важным делам следственного отдела по Ленинскому району г. Владимир:- Прямых свидетелей, что это они - данных не было, это было скрыто, установили быстро в течении суток, задержали и возбудили дело.Другое дело об убийстве удалось раскрыть по горячим следам. В полицию обратилась женщина. Сообщила, что её мать мертва , а причиной смерти стал несчастный случай. Старший следователь Михаил Черцов, который прибыл на место, обратил внимание, что дочь явно что-то скрывает и дает путанные показания.Михаил Черцов, старший следователь следственного отдела по Ленинскому району г. Владимир:- Участковый выписал все необходимые документы, труп женщины был направлен для производства экспертизы, на следующей день позвонили и пояснили, что причиной смерти данной женщины является - многочисленные переломы ребер с двух сторон в том числе перелом позвоночника.Под тяжестью доказательств женщина все-таки сдалась и призналась в убийстве матери. Руководитель следственного отдела по Ленинскому району города Владимира Руслан Климов подчеркивает: раскрываемость по таким делам очень высокая. Сейчас в его отделе всего 5 следователей на 150 тысяч жителей закрепленной территории. Только за 2021 год сотрудниками отдела возбуждено более 80 уголовных дел. Все дни у его следователей- ненормированные, отмечает Руслан Климов.Руслан Климов, руководитель следственного отдела по Ленинскому району г. Владимир:- Все молодые сотрудники, занимаются расследованием особо тяжких преступлений против личности в сфере экономики в сфере коррупции, в среднем на одного следователя приходится по 10 уголовных дел различной категории.Благодаря различным реагентам, техническим средствам и генетическим экспертизам сегодня расследуются самые сложные и запутанные дела. Недаром в профессии следователя одно из главных качеств - выдержка. Любое дело они обязаны довести до конца. Служа закону и правосудию.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"