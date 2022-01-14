Владимирская область в настоящее время находится в зоне действия атлантического циклона «Эльза». Мы...

Владимирская область в настоящее время находится в зоне действия атлантического циклона «Эльза». Мы писали об этом. Он принесёт ухудшение погодных условий (сильный снегопад с мокрыми осадками, ветер с порывами до 18 м/с, снежные заносы, на дорогах гололедица, а также потепление).Администрация Владимирской области предупреждает, что в связи с погодными условиями существует вероятность несчастных случаев из-за схода снежных масс и наледи с крыш зданий, причинения материального ущерба имуществу.Жителей области просят быть особенно внимательными: при движении по улицам держаться дальше от домов с нависающими сосульками и снегом, не парковать вблизи них автотранспорт. В условиях плотной жилой застройки не игнорировать выставленные коммунальными службами ограждения − там, где образовались сосульки или идёт очистка крыш от снега.Коммунальные службы должны самое пристальное внимание уделить соблюдению требований по очистке крыш, козырьков подъездов от снега, особенно на социально значимых объектах с массовым пребыванием людей.Фото: ptzgovorit.ru/