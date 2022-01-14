Ущерб оценили в восемь тысяч рублей.

В Юрьев-Польском 19-летний местный житель украл из игрового автомата несколько мягких игрушек ради своей девушки. Подробностями истории любви с уголовным концом поделились в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В декабре прошлого года в полицию поступило заявление о пропаже игрушек из игрового автомата, расположенного в фойе торгового центра. Ущерб оценили в восемь тысяч рублей.Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 19-летний подросток. Парня задержали. На допросе он рассказал, что хотел подарить награбленное своей возлюбленной.Материальный ущерб частично возмещен. На романтика завели уголовное дело по статье «кража».