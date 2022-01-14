Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Три заветных цифры От обращения до помощи - один звонок....

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Три заветных цифрыОт обращения до помощи - один звонок. Служба Социального Спасения "128": добро в ежедневном формате.- Да будет свет!К местам обрывов- на снегоходах. Энергетики ликвидируют аварии. А регион уже атакует новый циклон... Эльза.- Следствие ведут...Распутывают дела, которым позавидовал бы сам Шерлок Холмс. Сотрудники Следственного Комитета - о тайнах профессии.