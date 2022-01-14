Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Три заветных цифры
От обращения до помощи - один звонок....
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Три заветных цифры
От обращения до помощи - один звонок. Служба Социального Спасения "128": добро в ежедневном формате.
- Да будет свет!
К местам обрывов- на снегоходах. Энергетики ликвидируют аварии. А регион уже атакует новый циклон... Эльза.
- Следствие ведут...
Распутывают дела, которым позавидовал бы сам Шерлок Холмс. Сотрудники Следственного Комитета - о тайнах профессии.