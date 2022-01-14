При необходимости медики готовы выехать на предприятие.

С 20 декабря в Областном кожно-венерологическом диспансере для иностранцев открыли пункт вакцинации от коронавируса. Услуга - платная.Иммунизация проводится по адресу: улица Большая Нижегородская - 63А, кабинет №14. Телефон для справок: 8 (4922) 32-50-19, 77-34-66 (добавочный 2).Если есть, то при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Оплата производится наличными и по безналу. Расчёты между юрлицами проходят по договору и только по безналу.При необходимости медики готовы выехать на предприятие.