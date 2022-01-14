Во Владимире сегодня чествовали лидеров и активистов общественных организаций. Тех, кто вносит свой...

Во Владимире сегодня чествовали лидеров и активистов общественных организаций. Тех, кто вносит свой вклад в развитие родного города. В Доме культуры молодёжи подвели итоги муниципальной программы "Владимирские общественные инициативы". В прошлом году на их поддержку администрация выделила больше миллиона рублей. Премии и подарки общественникам вручил Владимир Гарёв - первый замглавы областного центра.Владимир Гарёв, первый заместитель главы города Владимира:- Общественное самоуправление оно должно и обязано базироваться на жителях, которые проживают в данном населенном пункте, конкретно в нашем любимом с вами городе. Нас очень радует , что люди у нас объединяются в общественные формирования.Сегодня назвали имена лауреатов премии за социальную активность. Под символичным названием "Доброта. Доверие. Достоинство". Она присуждается с 2005-ого года за достижения в общественной деятельности. В числе лауреатов ( их 10) - и наша коллега Людмила Ефимовна Синицына. Несколько десятилетий она отдала областному радио, а сейчас активно работает в городской "Ассоциации пенсионеров." Вручена и премия "Гражданская активность. Тем, кто трудится в некоммерческом секторе. Победителями стали Алексей Дудин-директор организации "ЗАСпасибо", Елена Гуськова- руководитель "Дома мира" и Евгения Королёва - одна из создателей проекта "Город добрых людей".Евгения Королёва, создатель проекта "Город добрых людей":- Проект "Город добрых" -это серия видеоинтервью, которое выходит в инстаграм и на канале ютуб. Мы делаем интервью с людьми разных абсолютно профессий, которые делают что-то значимое , что-то важное, с нашей точки зрения, плюс мы поднимаем какие-то социальные темы очень важные. Как один из последних фильмов, который мы снимали, про раздельный сбор отходов.