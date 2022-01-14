С 18 на 19 января во Владимире состоятся традиционные крещенские купания. Привычные для горожан...

С 18 на 19 января во Владимире состоятся традиционные крещенские купания.Привычные для горожан крещенские купели оборудуют на озерах Семязино и Глубокое. Все должно быть готово не позднее 16.00 часов 18 января. Организованное купание продлится до 3.00 часов 19 января.Купели готовят администрации районов совместно с управлением ЖКХ администрации города Владимира. На подходах к прорубям расчистят снег, сходы оборудуют дощатыми настилами и трапами, а сами майны укрепят сетками и обрешетками, препятствующими случайному попаданию людей под лед.Кроме того, глава города Владимира Андрей Шохин распорядился организовать на Семязино и Глобоком освещение и раздевалки с обогревом, а для желающих - горячий чай с баранками и кашу.В самом начале следующей недели спасатели управления гражданской защиты города Владимира проверят дно водоемов в местах крещенских купаний, а 18-19 января около купелей будут дежурить медицинские работники, сотрудники полиции и Госавтоинспекции, сообщают в пресс-служба городской администрации.