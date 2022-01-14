В начале следующей недели спасатели проверят дно водоёмов. В праздничную ночь на объектах будут дежурить медики и полицейские.

Во Владимире в ночь с18 на 19 января состоятся крещенские купания. Иордани оборудуют на озерах Семязино и Глубокое. Купели будут открыты до 3.00 часов 19 января.Власти расчистят снег на подходах к прорубям. На сходах установят дощатые настилы и трапы, а сами майны укрепят сетками и обрешетками, препятствующими попаданию горожан под лёд.«На водоёмах подключат освещение и смонтируют раздевалки с обогревом. Желающим нальют горячий чай с баранками и покормят кашей», - уточнили в горадминистрации.В начале следующей недели спасатели проверят дно водоёмов. В праздничную ночь на объектах будут дежурить медики и полицейские.«Ограничения Роспотребнадзора, позволяющие присутствие на массовых мероприятиях до 500 человек, также будут выполнены», - заверили в мэрии.