На улице Матросова, которая известна тем, что там находится Станция скорой помощи, установили знаки, запрещающие парковку. Теперь медикам приходится подолгу искать место, где можно оставить

На улице Матросова, которая известна тем, что там находится Станция скорой помощи, установили знаки, запрещающие парковку. Теперь медикам приходится подолгу искать место, где можно оставить свой автомобиль. На станцию скорой помощи в смену выходит 25 бригад по три человека. На личном транспорте до работы добирается порядка 50 человек. Сергей Чиханов, водитель машины скорой помощи –Как