На месте уже работают сотрудники «Центра управления городскими дорогами».

В ночь с 13 на 14 января во Владимире рухнула крыша подземного перехода у Химзавода. Металлические конструкции не выдержали снежных навалов. В результате инцидента никто не пострадал.Несмотря на опасность владимирцы продолжают пользоваться переходом. Вход на другой стороне пока цел. Обрушившийся козырёк был изготовлен из пластика.На месте уже работают сотрудники «Центра управления городскими дорогами». В мэрии обещали разобраться в сложившейся ситуации, которая едва не привела к трагедии.Позднее в горадминистрации расскажут об организации движения пешеходов через Большую Нижегородскую на время ремонта кровли.