Во владимирских соцсетях появилось фото обрушившегося козырька подземного пешеходного перехода на...

Во владимирских соцсетях появилось фото обрушившегося козырька подземного пешеходного перехода на остановке «Химзавод» областного центра.Хлипкая крыша перехода на стороне «Автоприбора» не выдержала продолжительных снегопадов. Видимо, снег с пластиковой конструкции не убирался. На другой стороне улицы виден такой же козырек с пышной шапкой снега, пока еще целый. Пользователи шутят, что теперь это подземный перелаз, а не переход.Фото: vk.com/overhearauto33