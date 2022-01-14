Под тяжестью снега обрушилась крыша подземного пешеходного перехода у остановки “Химзавод”. ЧП произошло утром 14 января. Речь идет об одном из спусков со стороны корпусов ВХЗ. Очевидцы

Под тяжестью снега обрушилась крыша подземного пешеходного перехода у остановки “Химзавод”. ЧП произошло утром 14 января. Речь идет об одном из спусков со стороны корпусов ВХЗ. Очевидцы опубликовали кадры рухнувшего пластикового козырька, который должен был защищать пешеходов от снега и дождя. Но, по всей видимости, навес сам не выдержал веса скопившихся на нем сугробов и