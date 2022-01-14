Над оперативной ликвидацией аварийных отключений трудятся 11 бригад.

На утро 14 января перебои со светом фиксировались в 42 населённых пунктах Владимирской области: по 3 – в Ковровском и Селивановском районах, 5 – в Киржачском, 15 – в Гусь-Хрустальном и 16 – в Судогодском районах. Над ликвидацией аварийных отключений трудятся 11 бригад.За сутки в регионе расчищено 2,3 гектара просек. Комплекс работ проводит «Владимирэнерго». Организованы внеплановые обходы и осмотры воздушных линий 6-10 кВ.«Все мероприятия находятся на контроле энергосетевой компании и оперштаба. Работа организована в круглосуточном режиме», - уточнили в Белом доме.Из-за непогоды энергетики переведены в режим повышенной готовности. К устранению аварий готовы 95 бригад, в их составе 337 человек и 152 единицы спецтехники. В распоряжении «Владимирэнерго» имеются резервные источники питания суммарной мощностью 3,78 МВт.Жалобы на отключения света и повреждённые энергообъекты можно оставлять по телефону: 8-800-220-0-220.