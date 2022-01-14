С 1 февраля 2022 года при принудительном списывании с банковских счетов долгов должны оставаться...

С 1 февраля 2022 года при принудительном списывании с банковских счетов долгов должны оставаться денежные средства в размере прожиточного минимума.Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо будет в обязательном порядке обратиться лично с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство.В заявлении должник должен указать свои данные: фамилию, имя, отчество (при его наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного производства.Кроме того, в заявлении гражданину необходимо указать реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, а также наименование и адрес банка, реквизиты которого указаны в заявлении. ФССП России обращает внимание, что сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете в одном банке.На основании содержащейся в заявлении информации судебный пристав вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для последующего исполнения.Если на содержании у должника имеются родственник-инвалид или иные лица, находящиеся у него на иждивении, гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему денежных средств, превышающих установленный по закону прожиточный минимум.С начала 2022 года заявление на сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума можно будет подать через портал Госуслуги, сообщает пресс-служба УФССП России по Владимирской области.