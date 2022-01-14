Владимирцев призывают быть внимательными при перемещении по улицам, держаться дальше от домов с нависающими сосульками и снегом, не парковать машины вблизи зданий.

Из-за атлантического циклона «Эльза» во Владимирскую область пришёл сильный снегопад с мокрыми осадками и потепление. Порывы ветра достигают 18 метров в секунду. Образуются снежные заносы, гололедица. В связи с этим существует вероятность несчастных случаев из-за схода снежных масс и наледи с крыш зданий.Владимирцев призывают быть внимательными при перемещении по улицам, держаться дальше от домов с нависающими сосульками и снегом, не парковать машины вблизи зданий.«Энергетики переведены в режим повышенной готовности. К устранению аварий готовы 95 бригад, в их составе 337 человек и 152 единицы спецтехники. В распоряжении «Владимирэнерго» имеются резервные источники питания суммарной мощностью 3,78 МВт», - уточнили в Белом доме.Жалобы на отключения света и повреждённые энергообъекты можно оставлять по телефону: 8-800-220-0-220.