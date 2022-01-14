С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 83 678 владимирцев.

Во Владимирской области на 14 января выявлено 164 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 38 человек. Ещё 23 жителя подхватили опасный вирус в Ковровском, 20 - в Муромском, 15 - в Александровском, 11 - в Вязниковском, 10 - в Кольчугинском, 9 - в Суздальском районах. По 7 инфицированных прибавилось в Петушинском и Киржачском, 6 -в Гусь-Хрустальном, по 5 - в Гороховецком и Меленковском районах. Положительный тест на ковид пришел трем пациентам в Юрьев-Польском районе, двум - в ЗАТО Радужный. По одному заразившемуся - в Камешковском, Селивановском и Судогодском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 83 678 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 19 697 случаев во Владимире, 9313 - в Гусь-Хрустальном районе, 9365 ​- в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.