Во Владимирской области накануне на трассе М-7 произошла авария с участием трех автомобилей. По...

Во Владимирской области накануне на трассе М-7 произошла авария с участием трех автомобилей.По предварительной информации ГИБДД, 13 января 2022 г. в 19 час. 10 мин. в Ковровском районе на 246 км автодороги М-7 «Волга» водитель 1962 г. р., управляя автомобилем «Опель», двигаясь со стороны г. Нижний Новгород в направлении г. Москва по правой полосе для движения, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении автомобиля «Митцубиси Лансер» под управлением водителя 1990 г. р. и совершил с ним столкновение, после чего совершил столкновение с автомобилем «Скания» под управлением водителя 1971 г. р. Как сообщает издание «Ковров Сегодня», в результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля «Опель». Предварительный диагноз: тупая травма живота.