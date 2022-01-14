По состоянию на 14 января в медорганизациях региона действуют 1402 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 14 января в медорганизациях региона действуют 1402 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 61,1 процента из них занято (857), свободно 545 коек.75694 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 301 человек.Напомним, что на 14 января в области лабораторно подтверждено 164 новых случаев заболевания Covid-19.За период наблюдения в области отмечен 2992 летальных случаев, за сутки от коронавируса скончались еще 6 человек.