С 14 января 2022 года отменяются рейсы по маршрутам: «Владимир - Касимов» с отправлением от...

С 14 января 2022 года отменяются рейсы по маршрутам: «Владимир - Касимов» с отправлением от автовокзала г. Владимир в 13:10 по пятницам и «Владимир - Петушки» с отправлением от автовокзала г. Владимир в 08:50 по субботам и воскресеньям.