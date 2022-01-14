С 14 января 2022 года отменяются рейсы по маршрутам: «Владимир - Касимов» с отправлением от...
<a href="https://33live.ru/novosti/14-01-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-otmenili-dva-avtobusnyx-rejsa.html" target="_blank">Во Владимирской области отменили два автобусных рейса</a> - С 14 января 2022 года отменяются рейсы по маршрутам: «Владимир - Касимов» с отправлением от...
[url=https://33live.ru/novosti/14-01-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-otmenili-dva-avtobusnyx-rejsa.html]Во Владимирской области отменили два автобусных рейса[/url] - С 14 января 2022 года отменяются рейсы по маршрутам: «Владимир - Касимов» с отправлением от...